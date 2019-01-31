РИАМО - 31 янв. В третьем квартале 2019 года в подмосковной Лобне планируют начать реконструкцию шоссе для улучшения транспортной доступности, в рамках работ шоссе расширят до четырех полос, сообщил в четверг министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

«Для улучшения транспортной доступности в Лобне проектируется реконструкция Лобненского шоссе. Завершение проектных работ летом этого года, в третьем квартале мы уже планируем выйти на строительно-монтажные работы и закончить реконструкцию шоссе в 2021 году», - сказал Гержик в эфире телеканала «360».

Он отметил, что Лобненское шоссе идет до «Шереметьева», планируется расширение - до четырех полос с пешеходными переходами. Также началось проектирование северного обхода Лобни.

«Начали проектирование северного обхода Лобни - от Рогачевского шоссе до Дмитровского шоссе. Проектные работы серьезные, мы закончим их в конце года, и в период с 2020 по 2021 год мы планируем завершить строительство. Объект большой - шесть километров», - отметил Гержик.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в работе проектирование стратегически важных выездов.

«Два года мы будем работать над северным обходом, это стратегически важный выезд», - пояснил Воробьев.

Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям Подмосковья Воробьев сообщил, что в 2019 году начнут реконструкцию Октябрьского проспекта в Люберцах, моста через Москву-реку в Воскресенске, строительство обхода Октябрьского на федеральной трассе М-5 «Урал».