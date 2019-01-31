РИАМО - 31 янв. До конца года в подмосковном Зарайске установят магнитно-резонансный томограф (МРТ), специалиста, который будет работать с аппаратом, в настоящий момент готовят, сообщил в четверг министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

«У нас есть возможность приобрести для Зарайска этот препарат. Я думаю, что в ноябре-декабре этого года в Зарайске МРТ заработает. Мы готовим специалиста, который на этом оборудовании будет работать», – сказал Матвеев в эфире телеканала «360».

Жители Зарайска обратились к местным властям с просьбой обеспечить Зарайск аппаратом МРТ.

«Я прошу вас включить в план. Важно, чтобы кроме оборудования у нас был специалист-врач. Ищите вместе специалиста, кто будет читать снимки. А мы постараемся до конца года отчитаться, чтоб МРТ был», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее глава региона отметил, что с 2013 года около 35 миллиардов рублей направили на строительство и ремонт медицинских учреждений в Подмосковье. Кроме того, привели в порядок поликлиники и отремонтировали почти половину стационаров региона.