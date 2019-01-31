РИАМО - 31 янв. Пилотный проект «Зима в Подмосковье» становится брендом, теперь в регионе разрабатывают летнюю программу, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям Воробьев рассказал, что одной из главных задач властей Подмосковья является развитие туризма и привлечение гостей в регион, у которого огромный туристический потенциал.

«Это наша проба пера (проект «Зима в Подмосковье» - ред.), пилотный проект себя оправдает и по-настоящему станет брендом. Мы сейчас готовим следующую программу уже к лету для того, чтобы жители Подмосковья могли чувствовать себя уверенно и гордиться тем местом, где живут, нашим Подмосковьем. Это уже будет «Лето в Подмосковье», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что проект «Зима в Подмосковье» привлекает большое количество гостей и жителей региона.

«Большое количество отдыхающих и жителей Московской области и Москвы к нам приезжают. Наша задача - всегда соответствовать. Я хочу глав попросить еще раз обратить внимание - все, что мы делаем, когда приглашаем в парки, в гости, - мы должны соответствовать. «Зима в Подмосковье» звучит», - отметил Воробьев.

В Московской области реализуется туристическая программа «Зима в Подмосковье», которая призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в регионе. В проекте «Зима в Подмосковье» участвуют 11 направлений.

Проект также подразумевает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории Московской области. В рамках «Зимы в Подмосковье» запланировано более 600 мероприятий.

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