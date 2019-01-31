РИАМО - 31 янв. Первые 250 жителей из восьми аварийных домов в подмосковном Жуковском расселят в конце 2020 – начале 2021 годов, по этому вопросу планируется провести встречу с жителями, сообщил в четверг министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

«Сорок семь домов, 1,8 тысячи жителей. Мы сейчас начнем реализовывать программу, первые восемь домов попали в первый этап реализации. Я думаю, что эти дома будут расселены в конце 2020 - начале 2021 года. Остальные дома будут включены в следующую программу по расселению аварийного жилья. Сегодня администрацией подготовлена стартовая площадка, где будет построен дом для переселения, она позволит расселить восемь домов, 250 жителей получат свои квартиры», - сказал Тагиев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что совместно с главой округа Юрием Прохоровым до 15 февраля планируется провести встречу с жителями.

«Я прошу жителям рассказать, что за чем следует. Мы только в начале пути. Наша задача — очень четко подготовительные работы провести. Прошу вас информировать меня», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В текущем году из аварийного жилья планируют переселить 4 тысячи жителей Московской области, проживающих на 70 тысячах квадратных метров аварийного жилого фонда.