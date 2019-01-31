РИАМО - 31 янв. Дольщики корпуса 13 жилищного комплекса «Новокосино-2» в подмосковном Реутове могут получить ключи от квартир уже в 2019 году, сообщила заместитель министра жилищной политики Подмосковья Юлия Баринова.

«Осталось еще два дома. 13-й корпус, я думаю, что мы сдадим в 2019 году. К сожалению, срок сейчас не буду прогнозировать. Мы ждем замечания, которые Стройнадзор даст по результатам итоговой проверки», – сказала Баринова в эфире телеканала «360».

Она добавила, что решение по завершению строительства корпуса 16 будет найдено в этом году.

«Во втором и третьем доме у нас порядка 1,5 тысяч семей еще ждут свои ключи», – добавила Баринова.

Всего в ЖК «Новокосино-2» было более 3,3 тысячи участников долевого строительства. Сроки сдачи объектов были нарушены по пяти корпусам. В настоящий момент достроены и введены в эксплуатацию три из пяти незавершенных домов. Корпус №5 был завершен застройщиком за счет собственных средств, он введен в эксплуатацию 29 декабря 2018 года. Дом рассчитан на 1118 квартир. Министерство жилищной политики области сопровождало проект вплоть до его завершения.