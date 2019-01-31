РИАМО - 31 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил дорожные службы и работников ЖКХ за работу по уборке снега в Подмосковье.

«Дорожники стараются. Я хотел поблагодарить всех - и дворников, ЖКХ, тех, кто работает на машинах, тракторах, грейдерах. Спасибо вам за сверхлимитную работу. Конечно, снег будем убирать. Вчера вечером тоже шел снег, сегодня потеплело, дорожники работают, чистят, убирают», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что уборка снега - труд огромного количества людей. Губернатор призвал глав муниципалитетов внимательней относиться к работе по ликвидации сосулек на крышах.

«Заторы из-за нечищеного снега тоже плохо, но сосульки - это угроза. Мы очень внимательно отрабатываем все обращения. Обращаю внимание глав, прошу взять на карандаш, тем более потепление, прошу держать руку на пульсе», - отметил Воробьев.

В Московском регионе высота сугробов в четверг достигла 51 сантиметра.

За прошлую неделю было очищено от навалов снега около 2 тысяч дворов по всему Подмосковью, состояние территорий мониторили около 300 добровольцев.