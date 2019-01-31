РИАМО - 31 янв. В Московской области не будут возводить многоэтажную застройку на территории деревень и сел, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В эфире телеканала «360» к Воробьеву обратился житель поселка Кратово Раменского района, который спросил о вырубке леса и многоэтажной застройке в поселке после вероятного преобразования района в округ.

«Преобразование в городской округ уже, по сути, заканчивается в Московской области. И нигде ни в одной территории, где мы бы преобразовывали в городской округ, не наблюдается хаотичной жилой застройки. Особенно в Кратово – в историческом, легендарном месте Московской области – и в других местах тоже. Мы предусмотрели вместе с депутатами специальную норму, которую включили в закон о городском округе. Мы специально вставляем норму, которая гарантирует, «железобетонно» гарантирует, что никаких высотных зданий, никаких застроек деревень и сельских территорий быть не может», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что также все строительные действия осуществляются в рамках действующего генерального плана.

Формирование городских округов позволило сэкономить Подмосковью около 3,5 миллиардов рублей. В частности, реформа позволила сэкономить на бюрократических расходах.