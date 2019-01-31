РИАМО - 31 янв. В школе № 1797 на востоке столицы не подтвердилась информация о заболевании корью учеником, ранее введенные ограничительные мероприятия сняты, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ранее управление Роспотребнадзора по Москве сообщало, что с 25 января в двух школах Москвы в Западном и Восточном административных округах зарегистрировано два очага заболевания корью среди школьников, не привитых против кори.

«По результатам проведенных обследований, включая лабораторную диагностику, случай кори у школьника в ГБОУ СОШ 1797 (улица 1-я Гражданская, дом 96) в Восточном административном округе не подтвердился и ранее введенные ограничительные мероприятия в этой школе отменены с 30 января», – говорится в сообщении.

В другой школе – ГБОУ СОШ 1434 (улица Раменки дом 15 корпус 1 и 2) – в Западном административном округе по состоянию на четверг новых случаев кори не зарегистрировано.

В школах провели противоэпидемические мероприятия, усилили противоэпидемический режим. Проводилась иммунизация против кори по эпидемическим показаниям детей и сотрудников школ, не привитых против кори, не болевших корью. В школах ввели ограничительные мероприятия на 21 день. Позже в школе на востоке города ограничительные мероприятия сняли.

Корь – острое инфекционное заболевание с высоким уровнем восприимчивости. В случае контакта с больным корью не привитые от инфекции и ранее не болевшие корью заболевают в 100% случаев.

Вирус кори может распространяться на значительные расстояния с потоком воздуха. Заболевание характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей. Самым тяжелым осложнением при кори является энцефаломиелит, который в 10% случаев становится причиной летальных исходов.

Единственным эффективным средством профилактики против кори как среди детей, так и среди взрослых является вакцинация.