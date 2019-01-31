РИАМО - 31 янв. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов встретился с бизнес-сообществом городского округа Солнечногорск в четверг, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Встреча прошла в новом коворкинг-центре «Альянс». В ней помимо Вадима Хромова участвовали глава муниципалитета Владимир Слепцов и уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Владимир Головнев», – говорится в сообщении.

Участники встречи также познакомились с работой центра и его возможностями для предпринимателей и фрилансеров: посетили просторный open space, бизнес-зону и зону для отдыха, арендуемые мини-офисы и закрепленные рабочие места.

«В этом месте предприниматели могут получать то, что соответствует лучшим практикам ведения бизнеса. Это комфортное пространство современного формата для получения услуг и реализации своего потенциала», – отметил Хромов.

По словам Слепцова, в этом центре встречи бизнеса проходят регулярно.

«Губернатор в своем обращении акцентировал, что только благодаря сильной развитой экономике может жить регион. <…> У нас амбициозные задачи – сделать Солнечногорье самой привлекательной инвестиционной территорией. Еженедельно мы проводим здесь приемы предпринимателей, чтобы максимально минимизировать бюрократизм», – сказал Слепцов.

В конференц-зале представители бизнеса могли задать гостям интересующие вопросы и получить на месте развернутый ответ. Также члены правительства и исполнительные директора московских областных фондов – микрофинансирования и гарантийного – провели семинары о мерах господдержки, субсидиях для малого и среднего бизнеса в 2019 году.

Коворкинг-центр в Солнечногорске разместился на площади 330 квадратных метров. В нем можно арендовать отдельное оборудованное место с оргтехникой или мини-офис, занять бизнес-зону или зал для переговоров. В стоимость входит оборудованная кухня, работает Wi-Fi. Специалисты могут оказать юридическое и бухгалтерское сопровождение. Центр создан частным инвестором. На эти цели предприниматель получил субсидию в 7,5 миллионов рублей от правительства Московской области.