РИАМО - 31 янв. ООО «Просервис», нарушившее природоохранное законодательство в поселке Большие Вяземы Одинцовского района, заплатит штраф в двойном размере, ранее общество уже штрафовали, но штраф вовремя оплачен не был, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Мировой судья Рузского судебного района вынес постановления по итогам рассмотрения дела об административном правонарушении, направленного в суд Минэкологии. Объектом разбирательства стало ООО «Просервис», которое нарушило природоохранное законодательство в поселке Большие Вяземы Одинцовского района», – говорится в сообщении.

Инспекторы эконадзора установили, что общество планировало земельный участок, отсыпая его строительными отходами. Кроме того, часть отходов была размещена в водоохранной зоне реки Малая Вяземка.

За эти нарушения на общество были наложены два штрафа на общую сумму 240 тысяч рублей. Однако в установленный срок штрафы не были оплачены. Мировой судья вынес постановления, по которым нарушителям придется платить штрафы в двойном размере – 480 тысяч рублей.