РИАМО - 31 янв. Оперативники Юго-Западного округа столицы задержали подозреваемых в хищении денежных средств и покушении на мошенничество с квартирой умершей пенсионерки, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Служба безопасности одного из столичных банков обратила внимание, что по счету 88-летней москвички просматривались подозрительные транзакции, хотя сама она в банке давно не появлялась. В общей сложности со счетов пенсионерки были израсходованы денежные средства на сумму более 2 миллионов рублей.

«Установлено, что женщина умерла, а ее квартирой, расположенной в одном из домов на Севастопольском проспекте, и банковским счетом заинтересовались трое приезжих – 34-летний, а также ранее судимые 51-летний и 56-летний мужчины», – говорится в сообщении.

Подозреваемые, зная о смерти пенсионерки, не сообщили об этом в соответствующие органы, а захоронили ее в Подмосковье. После этого они похитили со счета денежные средства в размере 2,2 миллиона рублей, используя доверенность, выданную якобы от имени пенсионерки.

Кроме того, мошенники подали в регистрационные органы заведомо подложные доверенность и договор социального найма с целью дальнейшей регистрации права собственности на квартиру.

В ходе обыска по месту проживания одного из задержанных было обнаружено два паспорта, восемь нотариальных доверенностей и ряд других документов, имеющих значение для следствия. В результате выезда оперативников в Московскую область в лесопарковой зоне было обнаружено тело 88-летней пенсионерки.

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«У сотрудников полиции есть основания полагать, что ранее злоумышленники получили доверенности на право пользования еще несколькими квартирами, расположенными на территории столицы», – поясняется в материале.