РИАМО - 31 янв. Проектные работы по реконструкции федерального участка Щелковского шоссе планируют закончить в период по 2021 год, сообщил в четверг министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Щелковское шоссе - федеральная дорога, не региональная. Они планируют проектные работы в период с 2019-го по 2021-й, и в 2023 году мы надеемся на то, что эти проблемы с Щелковым будут решены путем реконструкции», - сказал Гержик в эфире телеканала «360».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев добавил, что с участком есть трудности.

«Щелковское шоссе - это восток, тема, которую я поднимал и получил поддержку президента. Там есть сложности, в том, что там парк. Нужно обмежевать парк, чтобы не пострадали экологические нормативы», - уточнил Воробьев.

В 2019 году Подмосковье планирует большой объем работ по ремонту дорог, темпы останутся не ниже прошлогодних.