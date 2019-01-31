РИАМО - 31 янв. Перед судом в Москве предстанет бывший топ-менеджер «Синергии» Михаил Исаханов, который на автомобиле BMW насмерть сбил в столице беременную женщину и тяжело ранил вторую, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Смертельная авария произошла 18 июня в Москве в районе дома 21 по улице Верхняя Масловка. Исаханов, работавший в университете «Синергия», не справился с управлением и вылетел на тротуар. В результате ДТП погибла девушка, находившаяся на девятом месяце беременности, 44-летняя женщина попала в больницу. Исаханов после происшествия был уволен из института. Перед тем, как сесть за руль, он употреблял наркотики.

«Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Уголовное дело направлено в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей», – говорится в сообщении.