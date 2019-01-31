РИАМО - 31 янв. В подмосковной Балашихе в 2021 году планируют начать строительство детской областной больницы на 600 мест, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Одной нам клиники мало. У нас был разговор с Владимиром Владимировичем (Путиным, президентом РФ – ред.), и он сказал: «Проектируй. Проектируй, поможем, решим». Вторая такая клиника будет в Балашихе, на востоке на 600 (мест – ред.). Она немножко по-другому будет выглядеть. Она будет больше, мощней, оснащена по последнему слову техники. Наша задача – начать в Красногорске клинику строить в I квартале 2020 года, а в Балашихе в I квартале 2021 года», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что таким образом в Подмосковье появятся две областные детские больницы.

«Все это благодаря национальным проектам президента. Стоят они под 10 миллиардов каждая. Задача – построить максимум за три года, а лучше за 2,5», – сказал Воробьев.

Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям Воробьев поручил полностью в 2019 году завершить строительство объектов здравоохранения, начатых в предыдущие годы, в частности, в Химках, Мытищах, Одинцове, Куровском, Дмитрове и Дубне.