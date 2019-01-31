РИАМО - 31 янв. В 2020 году в подмосковном Красногорске начнут строительство детской областной больницы, до конца 2019 года планируют завершить все проектировочные работы, в комплексе появится стационар на 420 мест, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

«Мы находимся в постоянном контакте с нашим строительным областным блоком. До конца 2019 года будут проведены все проектировочные работы. К стройке на этот большой и очень знаковый объект строители приступят в 2020 году, в начале 2020 года. В течение трех лет мы все надеемся и верим в то, что здесь, на этом месте появится современная мощная первая областная детская больница», - сказала Хаймурзина в эфире телеканала «360».

Она отметила, что в детском центре будет создан стационар на 420 мест. Также будет современный диагностический центр на 300 посещений в смену.

«Я очень рассчитываю, что в начале 2020 года завершим все мероприятия, подрядчик выйдет на котлован на работу», - добавил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям Воробьев поручил полностью в 2019 году завершить строительство объектов здравоохранения, начатых в предыдущие годы, в частности, в Химках, Мытищах, Одинцове, Куровском, Дмитрове и Дубне.