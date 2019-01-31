РИАМО - 31 янв. В Московской области ряд торговых розничных сетей расширил условия предоставления социальной скидки в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«В настоящее время социальные скидки на территории Московской области предоставляют 3132 магазина. Скидка предоставляется пенсионерам, ветеранам, многодетным семьям и другим гражданам, относящимся к льготным категориям при предъявлении социальной карты Московской области (СКМО)», – рассказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

В 2018 году ряд сетей расширил условия предоставления скидки. Так, например, в сети «Перекресток» социальная скидка по СКМО увеличилась вдвое и составляет в настоящее время 10%. Те же условия скидки вступили в силу в торговой сети «Пятерочка» со 2 полугодия 2018 года.

После преобразования в 2018 году магазинов торговой сети «Атак» в «Ашан» новые магазины стали предоставлять скидку по СКМО на условиях супермаркетов «Ашан».

В сети «Магнит» с июля 2018 года также изменились условия социальной акции: скидка в размере 10% предоставляется держателям СКМО с 9:00 до 13:00 в понедельник, вторник; скидка в размере 5% – с 9:00 до 13:00 со среды по субботу.

Кроме того, розничная сеть «Магнит» решила масштабировать акцию по социальным скидкам для жителей Московской области. Карты будут приниматься с конца марта 2019 года во всех торговых точках Подмосковья в магазинах формата «у дома».

Торговая сеть «Авоська» присоединилась к акции «Социальная скидка». Скидка предоставляется на все товары акционных позиций в размере 5% в будни с 9:00 до 14:00 по предъявлению СКМО.

Кроме того, в магазинах сети «Глобус» расширены условия социальной скидки: в четырех гипермаркетах скидка по СКМО на продовольственные товары, входящие в определенный список социально значимых, предоставляется в течение всего времени работы магазина; в остальных трех гипермаркетах скидка по СКМО предоставляется на все товары кроме алкогольной и табачной продукции.

Помимо этого, министерство потребительского рынка и услуг Подмосковья договорилось со всеми торговыми сетями, участвующими в акции, предоставлять скидки социальным работникам по предъявлении служебного удостоверения и СКМО маломобильного гражданина, находящегося на надомном обслуживании.