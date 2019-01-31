РИАМО - 31 янв. В подмосковной Кашире на следующей неделе запустят четвертую очередь крупного тепличного комплекса, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На следующей неделе <…> в Кашире запускается четвертая очередь тепличного комплекса. Это очень важная работа. Такие достижения позволят нам обеспечить работой и достатком большое количество наших жителей», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Как добавил глава городского округа Алексей Спасский, запуск новой очереди комплекса позволяет создать 350 рабочих мест.

«Эта очередь позволит создать 350 рабочих мест, а в общей сложности – почти 1,5 тысячи», – подчеркнул Спасский.

Строящийся тепличный комплекс в Кашире предназначен для круглогодичного производства овощной продукции в закрытом грунте. Строительство всего тепличного комплекса ведется в несколько очередей. Общая площадь территории застройки – 27,5 гектара. Площадь теплиц, возводимых в рамках четвертой очереди, составляет 277,1 тысячи квадратных метров.