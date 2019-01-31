РИАМО - 31 янв. В подмосковном Серпухове в ближайшее время откроют крупнейший в Европе фармацевтический завод, сообщил в четверг генеральный директор предприятия Андрей Младенцев в эфире телеканала «360».

«Мы запускаем наше новое производство, со следующей недели будем производить лекарства для социально значимых заболеваний. Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, от боли, простуды. Завод полностью автоматизирован», – сказал Младенцев.

Он рассказал также, что инвестиции составили 3 миллиарда рублей, здесь обеспечат 350 рабочих мест.

«Очень важно, что предприятие готово к выпуску важных препаратов. Очень важно, что 350 рабочих мест. Это много, очень достойно. Я очень рассчитываю, что все, что вы выпускаете, будет востребовано на рынке», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.