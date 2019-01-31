РИАМО - 31 янв. В этом году планируется заменить внутридомовые инженерные системы электроснабжения в девяти жилых домах Зеленоградского административного округа, говорится в сообщении пресс-службы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

Работы проведут в рамках реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов столицы.

«При замене внутридомовой системы электроснабжения, которая включена в обязательный перечень работ по капремонту, осуществляется полная замена всей инженерной системы дома в местах общего пользования. На вводах в квартиры устанавливается УЗО (устройство защитного отключения - ред.)», – говорится в сообщении.

УЗО необходимо для защиты жителей от поражения электричеством – в случае если вслед за нарушением изоляции произошло непреднамеренное прикосновение к токопроводящим неизолированным частям электрического оборудования. Также УЗО защищает имущество населения от теплового воздействия тока.

Кроме того, в рамках капремонта системы электроснабжения производится прокладка кабель-каналов, лотков и затягивание в них силовых кабелей; монтаж светильников, устройств энергосбережения и выключателей в технических помещениях, местах общего пользования, замена поэтажных щитков и вводно-распределительных устройств.