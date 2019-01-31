РИАМО - 31 янв. Коммуникационный коллектор «Мещанский» на северо-востоке столицы, который обеспечит электроснабжение четырех районов, введут в эксплуатацию в начале весны 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Москоллектор».

«До окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ в кабельном коллекторе от ПС «Мещанская» остался один месяц. К началу весны объект будет полностью готов ко вводу в эксплуатацию. Он обеспечит бесперебойное электроснабжение городских потребителей районов: Бутырский, Останкинский, Марьина Роща, Алексеевский Северо-Восточного административного округа столицы», – говорится в сообщении.

Развитая сеть городского транспорта, высокая плотность коммуникаций и жилой застройки, а также расположение в этом районе Октябрьской железной дороги стали ключевыми причинами для прокладки кабельных линий.

«Коммуникационный коллектор «Мещанский» обеспечит прокладку 45 кабельных линий. Коллекторный тоннель построен с применением тоннелепроходческого комплекса диаметром 3,2–4 метра. Совокупная протяженность подземного объекта составляет 2,5 километра», – уточняется в сообщении.

Объект оснащен 25 вентиляционными камерами, тремя подземными электрощитовыми, тремя водовыпусками.

В настоящее время заканчивается монтаж систем жизнеобеспечения: автоматического контроля метана, диспетчерского управления, охранно-пожарной сигнализации. Установлены вентиляционное оборудование, автоматические насосные станции, завершается монтаж электрооборудования, рабочего и аварийного освещения.