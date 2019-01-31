РИАМО - 31 янв. Железнодорожную платформу Киевского направления Московской железной дороги построят рядом со станцией «Аминьевское шоссе» Большой кольцевой линии столичной подземки, там появится крупный транспортно-пересадочный узел, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Строительство железнодорожной платформы вблизи станции БКЛ позволит жителям ТиНАО и Подмосковья совершить пересадку на метро, не доезжая до центра города», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

На базе станции создадут крупный транспортно-пересадочный узел. Здесь можно будет пересесть на метро, поезда пригородного сообщения и наземный общественный транспорт.

Станция «Аминьевское шоссе» входит в состав юго-западного участка Большой кольцевой линии. Ее строят в районе Очаково-Матвеевское вдоль Аминьевского шоссе у пересечения с Киевским направлением МЖД.

Юго-западный участок БКЛ протянется на 4,6 километра от станции «Аминьевское шоссе» до станции «Проспект Вернадского». Открыть его планируют в 2021 году.

Первый участок БКЛ открыли в феврале 2018 года на северо-западе столицы. В него вошли пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». Замкнуть кольцо планируется в 2022 году.

Протяженность Большого кольца составит 70 километров, на линии будет 31 станция. Ожидается, что пользоваться новой веткой будут до 380 миллионов людей в год.

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