РИАМО - 31 янв. На территории Московской области успешно создаются новые рабочие места, по-прежнему важной задачей для Подмосковья остается привлечение инвесторов, сообщил в четверг губернатор региона Андрей Воробьев.

«Важно настойчиво создавать рабочие места, у нас это неплохо получается. Экономика за 2018 год прибавила 4,5%», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что в Подмосковье по-прежнему важной задачей является привлечение инвесторов.

Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям Воробьев рассказал, что в трех особых экономических зонах в Подмосковье создали 5 тысяч рабочих мест.