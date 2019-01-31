РИАМО – 31 янв. Арбитражный суд столицы признал законным решение о внесении сведений в отношении ООО «Собнат» в реестр недобросовестных поставщиков, предприятие нарушило условия контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ранее в ведомство поступило обращение от ГБУ МО «Мосавтодор» о внесении сведений в отношении ООО «Собнат» в реестр недобросовестных поставщиков, которое уклонилось от заключения контракта на оказание услуг транспортной безопасности на 17 объектах транспортной инфраструктуры «Мосавтодора».

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Собнат» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», – говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд.

«Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Собнат» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС», – заключается в материале.