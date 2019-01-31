РИАМО – 31 янв. Столичную компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию незаконной свалки в городском округе Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора вынесли постановление об административном правонарушении в сфере обращения с отходами. Виновником нарушения стало зарегистрированное в Москве ООО «Яхт Сервис», которое сдает в аренду участок и помещения в деревне Грибки городского округа Мытищи.

«В результате деятельности арендаторов образовывались отходы, в том числе ртутные люминесцентные лампы, относящиеся к I классу опасности. Этот мусор беспорядочно сваливался на территории. Кроме того, не велась паспортизация отходов, в Минэкологии не предоставлялась обязательная отчетность», – говорится в сообщении.

За это ООО оштрафовано на 100 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле ведомства.

«Минэкологии напоминает, что индивидуальные предприниматели и юридические лица, в ходе деятельности которых образуются отходы I-IV классов опасности, обязаны проводить их паспортизацию и подавать сведения в кадастр отходов Московской области. Ответственность за это несут не только арендаторы, но и арендодатели», – заключается в материале.