РИАМО - 31 янв. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию для проведения капитального ремонта подземного пешеходного перехода во 2-м Красногвардейском проезде в Центральном округе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Подземный пешеходный переход построен в 2001 году. Он связывает платформу «Тестовская» Белорусского направления Московской железной дороги с деловым центром «Москва-Сити». В состав подземного пешеходного перехода входят тоннельная часть, пять лестничных сходов и технологические помещения. После капитального ремонта переход станет более комфортным для пешеходов, в том числе для маломобильных групп населения», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Капитальным ремонтом предусматривается наращивание парапетов, восстановление асфальтовой отмостки, устройство поручней на лестничных сходах, замена чугунных решеток. Также будет восстановлена геометрия ступеней и площадок сходов. В ходе работ заменят облицовочные материалы стен прохожей части тоннеля и лестничных сходов на покрытие из гранитных плит.

Перед верхними площадками лестничных сходов будет выполнено устройство покрытия из бетонных плит с тактильной поверхностью. Кроме того, предусматривается ремонт систем внутреннего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, освещения, отопления и вентиляции, устройство системы снегоудаления.

В служебных помещениях предусматривается замена дверей, облицовка полов керамогранитом, в помещении насосной запланирована окраска стен и потолков акриловой краской, в остальных помещениях – покраска стен и потолков с облицовкой стен. Дополнительно для навесов сходов №4 и № 5 предусматривается установка светопрозрачных ограждающих конструкций из поликарбоната толщиной 5 миллиметров с креплением к существующим стойкам навесов.

Подземный переход будет оборудован для передвижения маломобильных групп населения. Для сходов №№1, 2, 3 и тоннельной части перехода предусматривается устройство предупреждающих тактильных указателей из бетонных тактильных плит перед входными площадками, устройство поручней, а также нанесение сигнальных полос по периметру входных площадок, на первой и последней ступенях лестничных сходов.