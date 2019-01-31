РИАМО – 31 янв. Застройщик в подмосковном Лосино-Петровском установил подъемники для инвалидов в одном из жилых домов после вмешательства сотрудников Главгосстройнадзора Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

В ходе проверки по извещению об окончании строительства корпуса №5 в составе жилого комплекса «Лукино-Варино» инспекторы Главгосстройнадзора выявили факт нарушения требований проектной документации.

«Подъемники для маломобильных групп населения, предусмотренные проектом, не были установлены на объекте. В связи с чем застройщику ООО «Группа компаний «Строительное управление 22» было выдано предписание об устранении нарушения», – сказал руководитель Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

При повторной проверке инспекторы убедились, что застройщик устранил нарушение и установил необходимые подъемники для маломобильных групп населения

«В ближайшее время Главгосстройнадзором будет рассмотрен вопрос о выдаче заключения о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации данному объекту», – дополнил Гарибян.

Как уточняется на сайте ЖК, строительство объектов планируют завершить во втором квартале 2020 года.