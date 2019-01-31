РИАМО - 31 янв. На столичных улицах в четверг вечером образовались серьезные пробки, загруженность движения оценивается в семь баллов из десяти максимальных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, затруднения наблюдаются на внутренней стороне МКАД на северо-западе и юго-востоке, на внешней стороне – также на северо-западе и востоке кольцевой дороги.

Заторы образовались на участках Третьего транспортного кольца на обеих сторонах и практически на всей протяженности Садового кольца.

Стоят центральные улицы: набережные возле Кремля, Бульварное кольцо, Тверская, Большая Якиманка и другие.

Автомобилисты также потеряют время на Ленинском проспекте, проспекте Вернадского, Профсоюзной улице, Варшавском шоссе, проспекте Андропова, Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов, проспекте Мира, Алтуфьевском и Дмитровском шоссе.

По данным сервиса, в 20:00 пробки составят пять баллов, ситуация улучшится к 22:00 – тогда пробки оцениваются в два балла.

Ранее столичных водителей предупредили о снеге с дождем в четверг и призвали быть осторожными и соблюдать скоростной режим из-за гололеда.