РИАМО - 31 янв. На улице Миклухо-Маклая в Москве появится многофункциональный деловой комплекс, площадь объекта составит около 50 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

В четверг на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы принято решение о дальнейшей реализации инвестиционного контракта на строительство многофункционального делового комплекса. Объект расположится по адресу: улица Миклухо-Маклая, владение 16/10. В комплекс войдут офисные помещения, деловые центры и помещения подземного гаража.

«Финансирование и строительство инвестиционного проекта осуществляется за счет средств инвестора. Данный инвестиционный проект позволит обеспечить создание новых рабочих мест для жителей города, снизить транспортную нагрузку района путем создания дополнительных мест для парковки», – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Площадь комплекса на улице Миклухо-Маклая составит без малого 50 тысяч квадратных метров: наземная часть – более 37 тысяч квадратных метров, подземная – свыше 11 тысяч квадратных метров, машино-мест – не менее 566.