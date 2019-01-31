РИАМО - 31 янв. Центральный банк РФ совместно с Росфинмониторингом работают над изменением критериев для включения предпринимателей в отказной список банков, условия могут смягчить, сообщает в четверг РИА Новости.

«Мы работаем с Росфинмониторингом над корректировкой признаков сомнительных операций, чтобы исключить устаревшие, неактуальные, что должно существенно сократить основания для отказа в проведении операций», – сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече руководства ЦБ РФ с банкирами.

По ее словам, также корректируется подход к передаче данных об отказах кредитным организациям, для того чтобы в черные списки попадали лишь операции с повышенным уровнем риска. Он добавила, что объем такой информации может сократиться существенно. Как следствие, гораздо реже будут происходить случаи автоматических отказов только на основании наличия информации о компании в черном списке.

«В-третьих, мы планируем в ближайшее время пересмотреть уже сформированные черные списки, оставив в них только тех, кто совершал самые рискованные операции», – уточнила Набиуллина.

В ноябре 2018 года Центральный банк РФ разработал механизм реабилитации клиентов банков, которые могли получить отказ совершить операцию или открыть счет. Ограничения для них действовали в рамках закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Российские банки уже реабилитировали более 6,4 тысячи клиентов. Этим предпринимателям неправомерно отказали в открытии счета или проведении операции.