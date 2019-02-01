Как защититься от эпидемии гриппа

Сделать прививку
Одним из самых эффективных способов избежать ОРВИ является вакцинация. Пик эпидемий приходится на период с декабря по март, поэтому прививаться желательно заранее, в начале осени, когда идет прививочная кампания. Однако привиться можно в любое время в поликлинике по месту жительства (для этого надо обратиться в прививочный кабинет) или сделать это в платном медицинском центре.
Хотя ни одна вакцина не дает стопроцентной гарантии, что вы не заболеете, риск подхватить ОРВИ снижается, и болезнь будет протекать легче. Но если вы уже заболели, прививаться нельзя до полного выздоровления.
Избегать массовых мероприятий
По данным Минздрава, ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции), к которым относится и грипп, передаются воздушно-капельным путем, поэтому заразиться очень легко, особенно там, где есть массовое скопление людей.
Вирус передается воздушно-капельным путем через слизистые оболочки дыхательных путей, причем достаточно кратковременного контакта с больным человеком. Безопасная дистанция – 1,5 метра: если вы видите, что кто-то кашляет или чихает в транспорте, на улице, в магазине и т.д., постарайтесь отойти от этого человека подальше.
К ношению защитных масок отношение врачей противоречивое. Некоторые медики утверждают, что это не помогает, так как они затрудняют носовое дыхание, другие утверждают, что они эффективны. В любом случае, маски необходимо менять раз в 1 – 2 часа.
Промывать нос и горло
Пользоваться антисептиками для рук
Следить за чистотой гаджетов
Из актуальных рекомендаций Минздрава – следить за чистотой гаджетов, которые мы постоянно держим в руках и прислоняем к лицу. В период эпидемии гриппа не забывайте регулярно протирать антибактериальными салфетками не только руки, но и мобильный телефон.
Делать влажную уборку и проветривать
Помещения, особенно офисы, а также спальни в квартире, важно регулярно проветривать, в идеале – каждый час, при этом необходимо на время выходить из комнаты.
Кроме того, дважды в день должна проводиться влажная уборка. Особое внимание по возможности стоит уделять таким предметам, как общие телефонные трубки, выключатели, дверные ручки и пр., желательно регулярно протирать их антибактериальными салфетками.
Использовать аромалампы
Правильно питаться
В холодное время года организму требуется больше энергии на согревание, поэтому не стоит сидеть на диетах и ограничивать себя в белках и жирах. Включите в рацион сливочное масло и мясо, если нет противопоказаний, а также богатые витаминами овощи и фрукты.
Пить больше жидкости
Вместе с жидкостью из организма выходят токсины. К тому же, напитки с витамином С помогают укрепить иммунитет. Особенно много этого витамина в отварах шиповниках.
Откажитесь от алкоголя, курения, вредной пищи, занимайтесь спортом и спите не меньше 8 часов в сутки.
Закаляться и отказаться от вредных привычек
Закаливание даст полноценный эффект только через полгода-год, но это не значит, что нельзя начать уже сейчас. При этом к закаливанию надо относиться с осторожностью, ни в коем случае не приступайте, если уже заболели. Начинайте постепенно, выбрав наиболее подходящий вариант: воздушные процедуры, водное закаливание, солнечные ванны или обтирания.
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Осложнения
Грипп особенно опасен своими осложнениями. В их числе – вирусная пневмония, менингоэнцефалит, отек легких. Грипп также может приводить к смерти, предупредили в Минздраве
Повышенному риску подвергнуты люди старше 65 лет, дети до двух лет, беременные, люди с серьезными хроническими заболеваниями, такими как диабет, астма, ожирение и т.п.). Этим людям необходимо особенно тщательно отнестись к профилактике ОРВИ.
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