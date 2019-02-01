Как защититься от эпидемии гриппа

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Одним из самых эффективных способов избежать ОРВИ является вакцинация. Пик эпидемий приходится на период с декабря по март, поэтому прививаться желательно заранее, в начале осени, когда идет прививочная кампания. Однако привиться можно в любое время в поликлинике по месту жительства (для этого надо обратиться в прививочный кабинет) или сделать это в платном медицинском центре.

Хотя ни одна вакцина не дает стопроцентной гарантии, что вы не заболеете, риск подхватить ОРВИ снижается, и болезнь будет протекать легче. Но если вы уже заболели, прививаться нельзя до полного выздоровления.

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