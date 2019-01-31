РИАМО - 31 янв. Свыше 60 инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК) реализовали в Подмосковье в 2018 году, в регионе наблюдается положительная динамика инвестиционной деятельности, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В прошлом году мы реализовали 62 проекта. Объем прямых инвестиций составил 36,5 миллиарда рублей. Если посмотреть по структуре инвестиций – первое место занимает молочное животноводство», – сказал глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.

Министр добавил, что на втором месте по объему прямых инвестиций находится тепличное производство, на третьем – овощехранилище. Затем идет переработка и птицеводство.

«Наблюдается положительная динамика инвестиционной деятельности в регионе. Порядка 53 проектов с объемом инвестиций в 30 миллиардов рублей было реализовано в 2017 году. А пять лет назад в сфере АПК Подмосковья было создано только восемь объектов с инвестициями в 1,3 миллиарда рублей», –подчеркнул Разин.