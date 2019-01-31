РИАМО - 31 янв. В 2019 году подмосковный завод «Метровагонмаш» построит для бакинского метро шесть пятивагонных поездов, первая поставка вагонов планируется во втором квартале этого года, говорится в сообщении пресс-службы Трансмашхолдинга.

«АО «Метровагонмаш» (город Мытищи Московской области, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») и ЗАО «Бакинский метрополитен» заключили договор на поставку в столицу Азербайджана 30 вагонов модели 81-765.Б/766.Б», – говорится в сообщении.

В соответствии с договором, до конца 2019 года для бакинского метро будут построены шесть поездов. В каждом составе будет два головных моторных вагона с кабиной управления и три промежуточных моторных вагона.

Бакинскую подземку пополнят новые вагоны, которые выпускаются Мытищинским машиностроительным заводом с 2017 года. По сравнению с подвижным составом предыдущих моделей, поезда имеют расширенные дверные проемы, обеспечивается сквозной проход через весь состав.

В поездах 81-765.Б/766.Б используется новая система светового оповещения об открытии и закрытии дверей. Конструкция обладает хорошей шумо- и теплоизоляцией, вагоны оснащаются системами кондиционирования и вентиляции, розетками для зарядки электронных устройств пассажиров. В салонах головных вагонов предусмотрены площадки для размещения колясок и велосипедов.

Для бакинских вагонов разработана оригинальная цветографическая схема, а также используется адаптированная к местным условиям информационная система.

«Метровагонмаш» поставляет подвижной состав в столицу Азербайджана с 1967 года. В бакинской подземке на сегодня эксплуатируется порядка 300 вагонов метро мытищинского завода.