В первые февральские выходные можно посетить новые выставки в Мультимедиа Арт Музее, увидеть спектакли грузинского театра Резо Габриадзе, продегустировать разные сорта кофе на фестивале Cezve Coffee Festival, съездить в обновленный музей Салтыкова-Щедрина в Московской области. Обозреватель РИАМО выбрала самые интересные события уикенда и узнала, куда сходить в Москве и в Московской области с 1 по 3 февраля.

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ПЯТНИЦА, 1 февраля

Биеннале «Мода и стиль в фотографии 2019»

© сайт Мультимедиа Арт Музея

Первые выставки XI Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии 2019» с 31 января проходят в Мультимедиа Арт музее. В этот уикенд можно посетить две выставки - «Яростная красота: время и жизнь Стэнли Грина» и «Борис Регистер. Затмение времени».

Американский фотограф Стэнли Грин – один их известных документалистов современности, лауреат премии World Press Photo, который почти 30 лет освещал важнейшие мировые конфликты, кризисы и культурные явления. На выставке в МАММ представлены две ранние серии – о становлении панк-движения в Сан-Франциско и фотографии моды Парижа конца 1980-х. Его прославила фотография «Kisses to All», на которой запечатлена девушка в балетной пачке, стоящая на стене и открывающая бутылку шампанского, обошла страницы ведущих журналов.

Вторая выставка – проект «Затмение времени» в 2016 году завоевала престижную премию Альфреда Фрида. В ней отражены актуальные проблемы: столкновение мигрантов с чужими культурными кодами, чужим образом жизни. Работы Бориса Регистера находятся в частных коллекциях в Европе и США, его снимки публикуют ведущие зарубежные и российские издания.

Где: Москва, Мультимедиа Арт музей

Цена: от 250 до 500 рублей

Выставка работ архитектора‑авангардиста Милиниса откроется в Москве 14 февраля>>

Гастроли Театра марионеток Резо Габриадзе

© группа Театра марионеток Резо Габриадзе в социальной сети Facebook

Самый известный тбилисский театр – театр марионеток Резо Габриадзе – с 31 января по 17 февраля 2019 года на гастролях в Москве. На московской сцене можно увидеть самые популярные кукольные спектакли – «Осень моей весны», «Сталинград» и «Рамона», которые славятся душевностью и особой атмосферой волшебства и любви. Театр марионеток был основан известным художником, сценаристом, писателем, скульптором, театральным режиссером Резо Габриадзе в Тбилиси в 1981 году. Каждый спектакль очень личный и придется по душе даже самому черствому зрителю.

Где: Москва, Театр «Современник», Другая сцена

Цена: от 1800 рублей

СУББОТА, 2 февраля

Кофейный фестиваль

© страница Cezve Coffee Festival в социальной сети Facebook

Первый российский фестиваль кофе Cezve Coffee Festival 2 и 3 февраля пройдет в Москве. В нем примут участие более 70 бариста, шеф-бариста и представителей кофейного сообщества со всей России. Посетители фестиваля увидят кофейные чемпионаты, смогут попробовать кофе и авторские кофейные напитки. Также в программе – мастер-классы по приготовлению кофе, лекции о рекламе и маркетинге в кофейной среде от профессионалов рекламной индустрии, кофейные дегустации. Также на фестивале будет организован BREW Bar, где можно будет попробовать кофе от разных обжарщиков, приготовленный альтернативным способом и в классической турке – джезве.

Где: Москва, ДК «ЗИЛ»

Цена: бесплатно по регистрации

Открытие Музея Салтыкова-Щедрина

Дом культуры и музей Салтыкова-Щедрина в Талдомском городском округе Подмосковья открылись после капитального ремонта. Открытие музея приурочено к 193-летию со дня рождения великого русского писателя. В торжественной церемонии приняли участие праправнуки Салтыкова-Щедрина Кирилл и Мария Депарма. Музей расположен в селе Спас-Угол, на родине писателя. Под музей выделено и капитально отремонтировано здание бывшей конторы администрации сельсовета. Ранее экспозиция располагалась в храме Преображения Господня, построенного матерью Салтыкова-Щедрина. В новом музее представлены личные вещи и рукописи писателя, календари-месяцесловы 18I – 19 веков, фотографии, книги, мебель, церковная утварь, предметы барского и крепостного быта, одежда конца 19 – начала 20 веков, а также макеты господских домов, находившихся в селах Спас-Угол и Заозерье.

Где: Московская область, Талдомской район, с. Спас-Угол

Цена: по запросу

Выставка «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени» открылась в музее «Новый Иерусалим»>>

Выставка «История любви»

© предоставлено организаторами

Выставка «История любви» известного на Западе московского художника Иннокентия Баранова с 1 февраля пройдет в столице. Любовь у Баранова – это бархат вечерних сумерек цвета вина, первобытная простота соснового бора, полнейшая свобода делать ошибки, сбиваться с дороги и попадать совсем не туда, радуясь этому, как дети. Напоминание о том, что мы скучно уставились себе под ноги и позабыли о своем совместном владении всеми ветрами, дорогами и рассветами мира. Почти 20 лет Иннокентий Баранов занимается живописью и карикатурой. Ему принадлежит серия изопародий на ведущих политиков и спортсменов. Он также оформил и проиллюстрировал множество книг в Австрии, Германии и России, участвует в творческих встречах, в том числе в рамках Каннского кинофестиваля.

Где: Москва, Art Residence

Цена: бесплатно

Новая выставка открылась в Еврейском музее и центре толерантности в Москве>>

Премьерный показ «Четыре идеальных свидания»

© страница проекта "Кинопоэзия" в социальной сети Facebook

Премьера проекта «Четыре идеальных свидания», посвященного Дню всех влюбленных, состоится в Москве 2 февраля. Это романтическая встреча с близким человеком в кино и любимые произведения разных эпох русской поэзии в исполнении таких известных актеров, как Чулпан Хаматова, Сергей Безруков, Максим Виторган, Мария Миронова, Агния Кузнецова, Анатолий Белый и многих других. Одновременно проект стартует в восьми российских городах – каждые выходные февраля зрители смогут увидеть новую серию короткометражных новелл.

Где: Москва, Формула кино «Горизонт»

Цена: бесплатно, по приглашениям

Особую программу приготовили библиотеки Москвы ко Дню всех влюбленных>>

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 февраля

Премьера фильма «Фаворитка»

Претендент на «Оскар» – фильм «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса (снявшего «Лобстер», «Убийство священного оленя») в российском прокате с 31 января. В основе этой истории – события начала 18 века, когда между Англией и Францией развернулась война. Болезненная королева Анна Стюарт страдает от одиночества и не может в полной мере управлять государством. Среди ее фавориток – Сара, герцогиня Мальборо, которая имеет серьезные политические амбиции. Когда при дворе появляется провинциальная сестра Сары – Эбигейл, за внимание королевы начинается настоящая битва.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

Стала известна дата выхода нового фильма режиссера Кристофера Нолана>>