РИАМО - 31 янв. Злоумышленники похитили 1 миллион рублей из квартиры главного эксперта популярного на российском телевидении шоу «Битва экстрасенсов» Михаила Виноградова, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Нас не обокрали, только деньги похитили», – отметил эксперт.

Как рассказал Виноградов, мошенники ходили по квартирам дома и предлагали жильцам картошку и капусту. В квартире эксперта «Битвы экстрасенсов» не согласились покупать продукты, тогда злоумышленники попросили воды. В момент, когда жильцы отошли на кухню за водой, мошенники забрали деньги и скрылись.

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