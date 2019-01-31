РИАМО - 31 янв. Следственный комитет РФ опубликовал на своем канале на YouTube видео с обысков по делу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

В ролике показано, как сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ осматривают дом с роскошной обстановкой – дорогой мебелью, множеством картин, товарами дорогих брендов, тренажерным залом и бассейном.

Накануне 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки, причем, по словам спикера Валентины Матвиенко, Арашуков пытался «уйти с заседания», но она «сказала ему, чтобы он вернулся на место».

Сенатору вменяют особо тяжкие преступления – участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Вместе с Арашуковым задержан его отец, советник главы «Газпром Межрегионгаз». Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».

Видео обысков по делу сенатора Арашукова>>