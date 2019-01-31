РИАМО - 31 янв. Из-за погодных условий в Санкт-Петербурге самолет авиакомпании «Россия» вернулся в аэропорт вылета во «Внуково», сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы авиакомпании.

«Руководствуясь приоритетом безопасности, командир воздушного судна рейса 6028 Москва – Санкт-Петербург принял решение о посадке на запасной аэродром «Внуково» по метеоусловиям аэропорта «Пулково», в частности был переохлажденный туман. Лайнер вернулся в аэропорт вылета», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что согласно расписанию, самолет вылетел в Санкт-Петербург после 16:30 и уже прибыл в место назначения.