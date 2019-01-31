РИАМО - 31 янв. Министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина повесила кормушку для пернатых в Можайском городском округе в рамках акции «Покорми птиц», передает в четверг корреспондент РИАМО.

Ранее зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин в день открытия акции «Покорми птиц», 25 января, передал эстафету министру правительства Московской области по информационной политике Анастасии Звягиной.

«Мы приняли акцию от министерства экологии Московской области. Спасибо большое им за такую добрую акцию. Мы приехали в Можайский городской округ, вместе с ребятами повесили кормушки. Мы надеемся, что эта добрая акция будет популярной у жителей Подмосковья», - сказала Звягина.

В свою очередь Звягина передала эстафету министерству инвестиций и инноваций Подмосковья и заместителю председателя правительства Московской области Вадиму Хромову.

Акция «Покорми птиц» стартовала в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове. 25 января кормушки для пернатых повесили Куракин, глава муниципалитета Андрей Иванов, юные хоккеисты и легендарный вратарь сборной СССР по хоккею, многократный олимпийский чемпион и призер чемпионатов мира Владимир Мышкин.