РИАМО - 31 янв. Президент России Владимир Путин призвал министра просвещения Ольгу Васильеву не нахваливать учителей, а следить за уровнем их заработной платы, сообщает РИА Новости.

На встрече с главой государства Васильева отметила, что отечественные учителя – удивительные люди. Путин ответил, что знает это.

«Следите за уровнем их заработной платы, не надо их нахваливать. За зарплатой следите», – добавил президент.

Он отметил, что Минпросвещению необходимо отслеживать, что происходит с зарплатой педагогов в каждом субъекте страны.

«Зарплата учителей не должна опускаться ниже, чем в среднем по экономике в регионах», – подчеркнул Путин, добавив, что за этим также должны следить руководители регионов.