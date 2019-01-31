РИАМО - 31 янв. Московская городская избирательная комиссия планирует перейти на безналичную систему оплаты труда членов избиркомов в ходе выборов в Мосгордуму, сообщил в четверг на заседании Мосгоризбиркома председатель избирательной комиссии Валентин Горбунов.

«В комиссии создана и активно работает рабочая группа по подготовке предложения о переходе на безналичный расчет с членами избирательных комиссий. Уже проведен ряд мероприятий, достигнута договоренность со Сбербанком, ведется текущая работа», – сказал Горбунов.

По его мнению, Мосгоризбиркому удастся полностью перейти на безналичную оплату работы членов участковых и территориальных комиссий в ходе выборов в Мосгордуму.

Ранее Горбунов сообщил, что Мосгоризбирком потратит 612 миллионов рублей на проведение выборов в Московскую городскую думу осенью 2019 года.

В Мосгордуму VI созыва, полномочия которой действуют с 2014 по 2019 год, вошли 45 депутатов. Выборы депутатов в думу следующего созыва пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.