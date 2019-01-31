РИАМО - 31 янв. Доходный дом 1-й половины XVIII века с лавками на Солянке в центре столицы отреставрируют, правообладатель памятника начал разработку проекта реставрации, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Доходный дом с лавками является объектом культурного наследия регионального значения. Он расположен по адресу: улица Солянка, дом 2/6, строение 1.

«Мосгорнаследие поддержало инициативу реставрации этого здания и выдало задание на разработку проектно-сметной документации. <…> После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение реставрации», – говорится в сообщении.

Предположительно доходный дом возвели еще до 1743 года, в это время территорию приобрел купец Серебренников. Каменное протяженное двухэтажное с подвалом здание представляет собой образец жилого доходного дома XVIII–XIX веков, с торговыми помещениями в первом этаже.

«Доходный дом на Солянке – интересный московский памятник, играющий важную роль в формировании исторического облика всего района. После пожара 1812 года его фасады были оформлены в стиле ампир, который в XIX веке сменила эклектика. В 1901 году на первом этаже находился трактир, гастрономическая и пивная лавки, а на втором – номера для сдачи внаем», – рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, торговая функция первого этажа сохранилась и сегодня. Однако здание требует тщательных работ по сохранению.

Он добавил, что для разработки научно-проектной документации будут проведены библиографические и историко-архивные исследования, описаны будущие архитектурные и конструктивные решения, изучены инженерно-технические особенности здания.

В проекте представят перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также другие разделы, которые предусмотрены законодательством.