РИАМО - 31 янв. Работники столичного аэропорта «Домодедово» приняли участие в акции «День донора», которую организуют для сотрудников воздушной гавани два раза в год, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

На территории аэропорта 30 января работал мобильный пункт приема крови, где специалисты Московской областной станции переливания крови в течение трех часов принимали кандидатов в доноры, проверяли их состояние здоровья и брали материалы, позволяющие врачам спасать жизни людей.

«Собранный материал пройдет проверку на инфекции, а один из компонентов крови – плазма – будет подвергнут полугодовому карантину. Впоследствии донорская кровь, собранная в ходе акции, используется при оказании помощи пациентам детских медицинских учреждений», – отмечается в сообщении.

«День донора» проходит в воздушной гавани уже восемь лет по инициативе домодедовского отделения общественной организации «Российский Красный Крест» и администрации городского округа Домодедово.

Аэропорт «Домодедово» ежегодно способствует донорству в рамках корпоративной программы социальной ответственности.

«Многие сотрудники аэропорта являются регулярными донорами, что позволяет пополнять резервы жизненно важного материала в медучреждениях региона», – заключается в материале.