РИАМО - 31 янв. Адвокат Дениса Чуприкова, обвиняемого в похищении картины художника Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, обжаловала его арест, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Таганского суда Москвы.

«Сегодня в адрес Таганского суда поступила жалоба от адвоката Дениса Чуприкова – Светланы Горбуновой на постановление суда от 29 января 2019 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – сказал собеседник агентства.

Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена с выставки Архипа Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 27 января. На глазах у посетителей мужчина снял полотно со стены и унес его. Похитителя задержали в Подмосковье по горячим следам. Похищенную картину обнаружили в строящемся доме в Одинцовском районе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Таганский суд Москвы арестовал 31-летнего обвиняемого в краже картины до 27 марта.

Возвращенную после кражи снова выставят в Третьяковской галерее 1 февраля.

Выставка работ Архипа Куинджи проходит в Третьяковской галерее с 6 октября 2018 года по 17 февраля 2019 года. На ней представлено более 180 произведений. На выставке экспонируются работы из коллекции Третьяковской галереи и Русского музея, произведения из 19 крупнейших региональных собраний, а также музеев стран ближнего зарубежья – Азербайджана и Беларуси и из одной частной коллекции.