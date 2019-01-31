РИАМО - 31 янв. Сотрудники полиции в Москве задержали троих мужчин, подозреваемых в покушении на хищение путем мошенничества около 33 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

В полицию обратился мужчина, который рассказал, что ему позвонили неизвестные и договорились встретиться в одном из кафе на Марксистской улице по важному вопросу.

«На встрече они сообщили, что в отношении заявителя правоохранительными органами якобы проводится проверка, по результатам которой возможно возбуждение уголовного дела. За прекращение данной проверки злоумышленники потребовали денежные средства в размере около 33 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

В кафе оперативники при передаче заявителем денежных средств задержали подозреваемых. Ими оказались 34-летний москвич, 40 и 45-летний жители Подмосковья, к правоохранительным органам они не имели никакого отношения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), статьей 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данному противоправному деянию.