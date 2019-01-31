РИАМО - 31 янв. В столице возбудили уголовное дело по факту порчи елочной гирлянды, ущерб превысил 123 тысячи рублей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В 09:50 30 января 2019 года в ОМВД обратился гражданин 1979 года рождения и заявил, что 31 декабря 2018 года не позднее 18:00 по адресу: улица Кировоградская, 20, на территории парка 30-летия Победы неизвестный совершил порчу имущества, повредив елочную гирлянду. Ущерб — 123,158 тысячи рублей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.