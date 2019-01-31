РИАМО - 31 янв. Управление Росреестра по столице зарегистрировало право собственности города Москвы на объект культурного наследия федерального значения – монумент в честь покорителей космоса с памятником Циолковскому, расположенный на проспекте Мира, сообщается на сайте Росреестра.

«Площадь застройки объекта недвижимого имущества, по данным кадастрового учета, составляет 10267,4 квадратного метра», – отмечается в материале.

Согласно распоряжению президента России, данный объект включен в перечень объектов культурного наследия федерального значения, которые до 27 декабря 1991 года являлись недвижимыми памятниками истории и культуры государственного (общесоюзного и республиканского) значения и в отношении которых должно быть оформлено право собственности города Москвы.

В апреле 2018 года руководители столичного Росреестра, департамента культурного наследия города Москвы и филиала Кадастровой палаты по Москве утвердили план-график мероприятий, направленных на оперативное наполнение Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) сведениями об объектах культурного наследия и их территориях. Согласно подписанному плану-графику, к концу 2019 года три четверти объектов культурного наследия Москвы и их территории будут внесены в ЕГРН, а к 2022 году эту работу полностью завершат.

Открытие монумента в честь покорителей космоса состоялось в 1964 году, его скульптором выступил Андрей Файдыш-Крандиевский, а архитекторами – Александр Колчин и Михаил Барщ. При создании объекта использовали гранит, полированный титан и бронзу.