РИАМО – 31 янв. В Москве из-за колебаний температуры проводят противогололедную обработку улично-дорожной сети, тротуаров и пешеходных зон, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства.

«Сейчас в городе плюсовые температуры, но после 18:00 ожидается переход температуры через ноль в сторону слабоотрицательных значений», – сказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что под особый контроль коммунальщиков взята обработка противогололедными материалами на основе мелкогравийной крошки тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, подходов к станциям метро, МЦК, ТПУ и объектам социальной сферы.

Ранее заммэра отмечал, что на улицах Москвы продолжается круглосуточная работа по уборке и вывозу снега.

«Задействовано 10,5 тысяч единиц специализированной дорожно-уборочной и погрузочной техники», – заключил Бирюков.