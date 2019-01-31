РИАМО - 31 янв. В Москве взяли под стражу двух 30-летних мужчин, обвиняемых в изнасиловании 23-летней девушки и грабеже, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, вечером 21 января обвиняемые, вступив в преступный сговор, в квартире на северо-востоке Москвы, угрожая убийством, изнасиловали девушку 1996 года рождения. После этого мужчины похитили принадлежащее потерпевшей имущество на сумму более 28 тысяч рублей, а затем скрылись с места преступления.

«Благодаря грамотно спланированной работе следователей Главного следственного управления СК России по Москве и сотрудников столичной полиции на следующий день подозреваемые в совершении указанных преступлений были установлены и задержаны», – сказала Иванова.

Двое мужчин обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц, соединенное с угрозой убийством), 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору, соединенные с угрозой убийством) и 161 УК РФ (грабеж).

В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.