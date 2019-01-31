РИАМО - 31 янв. В Главном управлении государственного административно-технического надзора Московской области отметили активизацию административных комиссий в нескольких городских округах региона, в частности, улучшилась работа комиссий в городских округах Богородский, Красногорск, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора.

«За неделю административными комиссиями в муниципальных образованиях Московской области вынесено 171 постановление. Инспекторы Госадмтехнадзора отметили в лучшую сторону за неделю работу комиссий в городских округах Богородский, Красногорск, Луховицы, Орехово-Зуево и Протвино», – отмечается в сообщении.

Также активизировалась работа комиссий в Котельниках и Власихе.

Всего же с начала года 67 административных комиссий Подмосковья уже вынесли 287 постановлений.

Административные комиссии созданы в муниципальных образованиях Подмосковья по указанию губернатора Московской области Андрея Воробьева в начале 2018 года.

Задача комиссий – выявление и пресечение нарушений чистоты, порядка и благоустройства, которые совершают физические лица, а также гаражно-строительные кооперативы и садоводческие товарищества.

Кроме того, в Московской области реализуется благотворительная акция Госадмтехнадзора «Тропинка к дому» по оказанию помощи одиноко проживающим в частном секторе пенсионерам и маломобильным гражданам.