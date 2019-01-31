РИАМО - 31 янв. В январе 2019 года Ивантеевский лесопитомник получил ценный дар – два тверских женских монастыря предали более 500 черенков для размножения яблони сорта С.И. Исаева, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

Яблоня относится к коллекции знаменитого селекционера Сергея Исаева, яблони этого сорта в 70-х годах прошлого века размножались миллионами деревьев, ими было засажено почти четверть садов средней полосы России. В 90-е годы генофонд плодовых культур оказался под угрозой исчезновения оказался. Почти 20 лет назад дочь ученого – Ирина Исаева – начала высаживать эти сорта в монастырях Калужской, Ивановской и Тверской областях.

«Ивантеевский лесопитомник может стать ведущим участником в восстановлении садоводства и распространения опыта отечественной селекции. Выведенные С.И. Исаевым сорта яблони по вкусу и полезным свойствам превосходят зарубежные аналоги. На базе лесопитомника мы собираемся организовать массовое выращивание саженцев яблони, чтобы каждый житель области получил возможность посадить на своем участке сорт знаменитого ученого», – сообщил исполняющий обязанности министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков.

В сентябре прошлого года в Ивантеевском лесопитомнике на территории в 1 гектар при активном участии Ирины Исаевой был заложен маточный сад «Золотой коллекции С.И. Исаева». Зимние сорта будут досажены в этом году. Через 3–4 года, когда деревца подрастут, с них будут брать черенки для получения новых саженцев.

Сорта яблони С.И. Исаева отличаются зимостойкостью, устойчивы к болезням. Вкусные плоды имеют разный срок созревания и хранения. Уже в конце лета выращенные из монастырских черенков саженцы в горшках с закрытой корневой системой можно будет приобрести в Ивантеевском лесопитомнике.