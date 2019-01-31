РИАМО - 31 янв. Максимальная арендная ставка на рынке жилья Москвы за месяц выросла на 100 тысяч рублей и в январе составила 650 тысяч рублей – за такую сумму сдается пятикомнатная квартира в ЖК «Новая Остоженка», говорится в сообщении пресс-службы компании «ИНКОМ-Недвижимость».

«В январе победителем топ-5 самых высокобюджетных объектов найма в столице стал лот за 650 тысяч рублей в месяц: это пятикомнатная квартира в ЖК «Новая Остоженка», который находится в 1-м Зачатьевском переулке, недалеко от станции метро «Кропоткинская», - говорится в сообщении.

Жилье площадью 215 квадратных метров имеет три спальни, кабинет, просторную гостиную-студию с выделенной кухонной зоной, четыре санузла, две вместительные гардеробные. Квартира укомплектована мебелью и бытовой техникой. В стоимость также включена аренда машино-места в подземном паркинге.

Серебро чарта получила четырехкомнатная квартира с арендной ставкой 550 тысяч рублей в месяц в Большом Тишинском переулке, в шаговой доступности от станции метро «Белорусская». Объект находится в современном кирпичном доме, имеет площадь 200 квадратных метров и включает студию с камином, кабинет, спальню и гостевую комнату.

Третье место занял лот за 500 тысяч рублей в месяц. В четырехэтажном доме, расположенном в Коробейниковом переулке, сдается четырехкомнатная квартира площадью 220 квадратных метров: комнаты смежно-изолированные, дизайн интерьера выполнен в дворцовом стиле. В доме всего по две квартиры на каждом этаже.

Четвертой в рейтинге стала видовая квартира в центре Москвы со стоимостью найма 450 тысяч рублей в месяц. Это трешка размером 141 квадратный метр (студия, изолированная спальня и кабинет), которая находится в монолитно-кирпичном доме в Малом Каковинском переулке, рядом со станцией метро «Смоленская». Жилье меблировано и обустроено бытовой техникой. Наем машино-места в подземном паркинге входит в арендную плату.

Последняя позиция январского топ-листа со ставкой аренды 400 тысяч рублей в месяц – у четырехкомнатной квартиры в элитном ЖК «Дом на Покровском бульваре», в пешей доступности от станции метро «Курская». Площадь объекта составляет 138 квадратных метров, дизайн помещений выполнен по эксклюзивному проекту, квартира укомплектована мебелью и бытовой техникой.